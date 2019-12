Un héritier pressé tente de recruter un djihadiste pour tuer sa famille

Les questions d'héritage ne sont jamais un sujet facile à régler et peuvent être à l'origine de véritables conflits familiaux. Pour autant, un homme de 37 ans habitant à Aussonne, près de Toulouse, en Haute-Garonne, a poussé cette problématique à l'extrême. Las d'un processus qui prenait trop de temps à son goût, il a décidé de faire exécuter ses proches en recrutant des tueurs dans des mosquées de l'Hexagone, explique La Dépêche.L'affaire commence en 2015 à la mort du père de cette fratrie. Des tensions apparaissent alors sur la mise en ordre de la succession du patriarche. La semaine dernière, le suspect, accusant ses frères et s?urs de retarder volontairement les démarches de l'héritage, décide de passer à l'action. Il cherche, sur son ordinateur personnel, des mosquées identifiées comme étant radicalisées. Son objectif ? Entrer en contact avec des djihadistes pour leur demander de tuer ses proches.Il présente ses excuses aux mosquéesIl contacte alors, par mail, une dizaine de mosquées. À chaque fois, il envoie un mail, expliquant sa recherche. Il y joint les noms, prénoms et adresses de ses frères et s?urs. Les autorités, alertées par sa recherche sur des sites surveillés et par ses courriels, l'interpellent et le placent en garde à vue. Entre-temps, peut-être pris de remords, il envoie un nouveau mail aux mosquées pour s'excuser et préciser que son message n'était pas sérieux. Une ligne de défense qui ne semble...