Un hélicoptère s'écrase en Savoie, six disparus

PARIS (Reuters) - Un hélicoptère du Service aérien français (SAF) s'est écrasé mardi en fin de journée à une altitude de 1.800 mètres en Savoie avec six personnes à son bord, annonce la préfecture de Savoie dans un communiqué. "L'alerte a été donnée aux alentours de 19h10 par le pilote de l'hélicoptère qui est parvenu à s'éjecter", précise la préfecture. Outre le pilote, trois personnels du SAF (un instructeur pilote, un treuilliste et un instructeur treuilliste) et deux secouristes de la CRS Alpes se trouvaient à bord de l'hélicoptère. Une opération de secours a été lancée par voies aérienne et terrestre pour retrouver les six occupants de l'appareil. Le brouillard complique les recherches. La préfecture indique qu'un contact a été "établi" avec un des occupants de l'appareil. L'accident s'est produit dans le secteur de Bonvillard, une commune située au-dessus de l'Isère, en aval d'Albertville. (Leigh Thomas avec Henri-Pierre André)

