Un gestionnaire de licences musicales poursuit Twitter pour violation du droit d’auteur

Une organisation européenne de gestion de licences musicales basée au Liechtenstein a annoncé mercredi poursuivre Twitter International pour violation du droit d'auteur en dénonçant le fait qu'il ne paie pas pour la musique utilisée sur X.

( AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV )

Le groupe Suisa Digital Licensing (SDL) a précisé dans un communiqué avoir "déposé une plainte pour violation des droits d'auteur" auprès d'un tribunal régional de Munich contre Twitter International, propriétaire de X.

Suisa Digital Licensing est une filiale de Suisa, coopérative à but non lucratif qui compte des dizaines de milliers de compositeurs de chansons et éditeurs de musique en Suisse et au Liechtenstein, regroupant près de 10 millions d'œuvres.

"Suisa Digital utilise tous les moyens à sa disposition pour défendre les intérêts des auteurs et des éditeurs qu’elle représente et prend des mesures fermes contre l’utilisation illégale de musique", a déclaré son directeur Fabien Niggemeier dans un communiqué.

Les messages publiés sur la plateforme X, achetée par Elon Musk l'an dernier pour 44 milliards de dollars, peuvent contenir des vidéos accompagnées de musique, y compris "un nombre considérable" d’œuvres sous licence du répertoire de Suisa Digital, note le communiqué.

Suisa Digital précise avoir déposé plainte après "des tentatives répétées" pour conclure des accords de licence avec X.

La société se déclare incapable de calculer le montant dus à ses auteurs, faute d'avoir accès aux données d'utilisation du réseau social X.

Elle demande donc que Twitter "divulgue pleinement ses chiffres" relatifs à ces utilisations et au chiffre d'affaires réalisé avec ses offres musicales sur X.

Une plainte similaire déposée par des grands éditeurs de musique aux États-Unis en juin dernier avait exigé que Twitter paye jusqu’à 150.000 dollars par œuvre diffusée frauduleusement, la facture potentielle atteignant des centaines de millions de dollars.

Permettre l’utilisation de musique sans licence dans les publications Twitter donne à la plateforme un avantage sur des concurrents tels que TikTok, Instagram et YouTube, qui rémunèrent les éditeurs de musique, selon cette plainte déposée par la National Music Publishers' Association (NMPA) et ses membres.