Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un gazoduc endommagé par une explosion en Syrie Reuters • 24/08/2020 à 13:34









UN GAZODUC ENDOMMAGÉ PAR UNE EXPLOSION EN SYRIE LE CAIRE (Reuters) - Une explosion a endommagé lundi le Gazoduc arabe au nord-ouest de Damas et provoqué une panne d'électricité en Syrie, a annoncé le ministre de l'Energie, qui parle d'un acte "terroriste". Selon la chaîne publique Al Ikhbariya, l'incendie qu'elle a provoqué a pu être éteint. James Jeffrey, émissaire américain pour la Syrie qui s'exprimait à Genève à l'ouverture d'une réunion du Comité constitutionnel syrien, a déclaré que ce sabotage était probablement imputable aux djihadistes de l'Etat islamique. Le Gazoduc arabe relie l'Egypte, la Jordanie et la Syrie. (Hesham Abdul Khalek avec Ghaida Ghantous à Beyrouth et Stephanie Nebehay à Genève, version française Jean-Philippe Lefief)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.