information fournie par So Foot • 31/03/2024 à 22:48

Un gardien arrête cinq tirs au but en Coupe d’Algérie

Un exploit (envié par la France), un vrai.

En huitièmes de finale de Coupe d’Algérie, Yasser Lahbab a fait fort : le gardien du Widad Tlemcen, club de troisième division historiquement habitué à l’élite, a stoppé les cinq tirs au but (cadrés) durant la séance fatidique où une seule tentative a fait mouche et a qualifié son équipe pour les quarts. Dommage pour Azazga, qui évolue également en D3 et qui atteignait ce tour pour la première fois.…

FC pour SOFOOT.com