information fournie par So Foot • 22/02/2024 à 00:11

Un forfait improbable en D1 de futsal

Heureusement qu’il y a l’équipe de France féminine pour remonter le moral du futsal français

Champion de France de futsal en titre, et leader du championnat, l’Etoile lavalloise a appris à ses dépends que la Formule 1 lui passerait toujours devant. Privée de sa salle habituelle car l’humoriste Jeremy Ferrari y donne une représentation de son spectacle ce samedi, le club mayennais va se voir perdre son match de la 16e journée de D1 face à Béthune, avant-dernier du championnat, par forfait ! Privée de la salle polyvalente de la ville, la meilleure équipe de l’Hexagone a vu sa demande de dérogation pour jouer à Caen refusée par la fédération, qui a donc acté son forfait. De son côté, son adversaire béthunois fair-play (non), a semble-t-il refusé toutes les propositions de repli pour reporter la rencontre, privilégiant s’assurer des points dans la course au maintien.…

JF pour SOFOOT.com