information fournie par So Foot • 11/05/2023 à 16:34

Un fonds d’investissement américain intéressé pour entrer au capital du PSG

Selon une information CBS Sports confirmée par RMC Sport, le fonds d’investissement américain Arctos Sports Partners aimerait devenir un actionnaire minoritaire du Paris Saint-Germain. Il souhaiterait racheter 5 à 15 % du capital du club parisien.

Arctos Sports Partners est déjà actionnaire dans le groupe propriétaire de Liverpool et de franchises américaines en NBA (Golden State Warriors, Philadelphia Sixers). Pour autant, QSI ne se désengage pas du PSG et reste pleinement investi dans le projet, même si les Qataris commencent à regarder un peu ailleurs. En octobre dernier, déjà, ils avaient acquis 21,7% du SC Braga. QSI souhaite maintenant investir dans le club espagnol de Malaga, mais aussi dans d’autres écuries européennes et sud-américaines.…

GD pour SOFOOT.com