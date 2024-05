information fournie par So Foot • 23/05/2024 à 18:03

Un entraîneur danois intronisé par l’Union Berlin

À Berlin, le temps sera Bo en 2024-2025.

L’Union Berlin a officialisé l’arrivée de Bo Svensson sur son banc à partir du 1 er juillet. L’entraîneur danois succède au coach intérimaire Marco Grote, nommé au début du mois de mai. À 44 ans, il connaît bien la Bundesliga puisqu’il y a joué puis entraîné. Il était sans club depuis sa démission de Mayence en novembre 2023. Svensson y retrouvera deux compatriotes : Frederik Rönnow et Mikkel Kaufmann, respectivement gardien et avant-centre. Il devient d’ailleurs le sixième Danois à signer dans le club berlinois, après Jakob Busk, Kristian Pedersen, Marcus Ingvartsen et les deux cités précédemment, encore au club.…

LL pour SOFOOT.com