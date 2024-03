information fournie par So Foot • 07/03/2024 à 22:19

Un entraîneur allemand condamné à sept ans et demi de prison pour viols et agressions sexuelles

Le tribunal régional de Munich a condamné un ancien entraîneur de football à sept ans et demi de prison pour 488 agressions sexuelles et 153 viols. Selon les informations de la radio allemande BR24, cet homme, ancien entraîneur principal et directeur sportif d’un club de la région de Munich, a abusé d’adolescents de 13 à 19 ans lors de prétendues séances de physiothérapie, qui se déroulaient dans les locaux du club où il exerçait, mais aussi à son domicile.

TM pour SOFOOT.com