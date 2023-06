information fournie par So Foot • 18/06/2023 à 12:15

Un enfant vole un poteau de corner, un match de foot féminin brièvement arrêté

La nouvelle génération de streakers est déjà là.

Ce samedi, un match de l’All-Island Cup entre Cork City et le DLR Waves a été brièvement interrompu, juste avant la pause. La faute à un enfant qui s’ennuyait probablement et qui est allé voler un des poteaux de corner pour jouer avec sur le côté du terrain. Une scène amusante, alors que les joueuses, quand même pressées de voir le poteau revenir, n’ont pas osé le reprendre dans les mains du criminel. C’est son papa qui est venu mettre fin à ce hold-up. Cork City s’est finalement imposé 2-1 lors de la première journée de ce tournoi féminin qui regroupe seize équipes d’Irlande et d’Irlande du Nord.…

LT pour SOFOOT.com