Un éducateur prend 16 ans de réclusion criminelle pour atteintes sexuelles sur mineurs

L’affaire est rapportée par L’Équipe mais aussi La Voix du Nord . Dirigeant (il fut bénévole à l’Iris Club Lambersart) et arbitre de football dans le Nord, un certain Janik D. a été condamné vendredi à seize ans de réclusion, dont huit ans de sûreté, avec obligation de soins, par la cour criminelle de Douai, pour viols, agressions sexuelles et corruption de mineurs. Sa complice Priscilla S. a été condamnée à six ans de réclusion, avec mandat de dépôt immédiat, pour viols et corruption de mineurs.

Trois des victimes étaient de jeunes joueurs de Lambersart. Les agressions auraient eu lieu au moins à cinq reprises, dans un garage ou un entrepôt. « C’était une entreprise criminelle, avec lui comme metteur en scène […] les enfants n’avaient pas moyen d’échapper à cette brutalité, leur seule porte de sortie, c’était de se laisser faire, comme des poupées de chiffon, molles » , ont déclaré deux avocates des parties civiles, dans des propos rapportés par L’Équipe . Après avoir été viré de Lambersart face à la méfiance de la mère d’un joueur du club, Janik D. avait même tenté d’intégrer le LOSC, sans succès.…

JB pour SOFOOT.com