information fournie par So Foot • 26/06/2023 à 12:37

Un dixième titre pour Gignac avec les Tigres

Eyes of the Tiger.

Les saisons se suivent et se ressemblent pour André-Pierre Gignac avec les Tigres. La nuit dernière, Dédé a ainsi soulevé un dixième trophée pour sa huitième année de l’autre côté de l’Atlantique. Cette fois, c’est le Trophée de champion des champions mexicain, qui oppose les vainqueurs du tournoi d’ouverture et du tournoi de clôture, que le Martégal a mis dans sa poche. Gignac et les Tigres ont pour cela dompté Pachuca (2-1) à Carson, aux États-Unis. Fernando Gorriarán a ouvert le score pour l’équipe de Monterrey, (1-0, 32 e ), avant que Nicolás Ibáñez ne double la mise (2-0, 76 e ). Israel Luna a réduit la marque pour Pachuca.…

TJ pour SOFOOT.com