Un dirigeant nantais tient sa promesse glaciale en Finlande

Une qualif du FC Nantes en Coupe d’Europe valait au moins ça.

Matthieu Bideau, directeur du recrutement des jeunes du FC Nantes, avait fait une promesse malheureuse mardi soir, à la veille du match crucial de Youth League entre son club et le HJK : « Si on se qualifie demain, je me baigne dans la mer Baltique le soir. La mer à deux degrés. En caleçon. » Et ce qui devait arriver arriva. Les jeunes Canaris se sont qualifiés aux tirs au but, 4 à 3, face aux Finlandais et envoient donc leur dirigeant goûter aux joies d’un bain revigorant dans la nuit scandinave.…

AEC pour SOFOOT.com