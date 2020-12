Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un deuxième élevage des Landes contaminé par la grippe aviaire Reuters • 10/12/2020 à 09:30









UN DEUXIÈME ÉLEVAGE DES LANDES CONTAMINÉ PAR LA GRIPPE AVIAIRE PARIS (Reuters) - Le virus H5N8 de la grippe aviaire a été découvert dans un deuxième élevage de canards des Landes, après l'annonce d'un premier foyer en début de semaine. "Un nouveau foyer d'influenza aviaire hautement pathogène sur des canards a été confirmé par le laboratoire national de référence de l'Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire) dans un élevage situé dans la commune de Saint-Geours de Maremne", a dit la préfecture dans un communiqué mercredi soir. "Conformément aux dispositions nationales, la préfecture des Landes a pris un arrêté mettant en place une zone de protection, une zone de surveillance ainsi que les mesures de gestion et de protection qui s'y rattachent", a-t-elle ajouté. La grippe aviaire, non transmissible à l'être humain, se propage rapidement en ce moment en Europe via les migrations d'oiseaux sauvages, ce qui fait craindre au secteur de l'élevage de subir des abattages massifs comme lors de précédentes épizooties. (Gus Trompiz, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)

