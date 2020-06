Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un des quatre ex-policiers de Minneapolis remis en liberté sous caution Reuters • 11/06/2020 à 08:11









UN DES QUATRE EX-POLICIERS DE MINNEAPOLIS REMIS EN LIBERTÉ SOUS CAUTION ATLANTA (Reuters) - Thomas Lane, un des quatre agents de la police de Minneapolis impliqués dans l'interpellation fatale de George Floyd le 25 mai dernier, a été libéré sous caution mercredi. Agé de 37 ans, le policier, renvoyé de la police de Minneapolis comme les trois autres agents concernés, a quitté la prison du comté de Hennepin. La caution de sa libération provisoire avait été fixée à 750.000 dollars. Son avocat, Earl Gray, avait déclaré au Star-Tribune, un quotidien de Minneapolis, qu'une cagnotte avait été créée pour son client via une plateforme de financement participatif, fermée par la suite. Thomas Lane et deux autres agents de la police locale sont inculpés d'aide et de complicité de meurtre sans préméditation et homicide sur la personne de George Floyd, dont la mort a soulevé une vague de colère et de protestation. Un quatrième agent, Derek Chauvin, est le principal inculpé. Il est poursuivi pour avoir maintenu un genou sur la nuque de George Floyd pendant près de neuf minutes tandis que ce dernier disait ne plus pouvoir respirer. Les quatre agents ont été renvoyés de la police de Minneapolis. Derek Chauvin, Tou Thao et J. Alexander Kueng restent en détention provisoire. (Rich McKay avec Sabahatjahan Contractor à Bangalore; version française Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.