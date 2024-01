Un déferlement de violences lors d’un match de football amateur à Nice

On change de sport non ?

Dimanche 21 janvier à 17 heures se tenait un derby en D3 entre le CASE et l’Étoile de Menton sur le stade Hairabedian à Nice. Ce match n’a pas pu arriver à son terme, car autour de la 20 e minute de jeu, une trentaine d’individus cagoulés et armés sont rentrés sur le terrain. Sur une vidéo que le club de Menton possède (mais ne souhaite pas diffuser), on y voit des agresseurs poursuivre un joueur, le frapper et le brûler avec un fumigène. Selon un témoin de l’événement, la moitié de l’équipe de Menton a été blessée lors de cette intrusion, avant que la police n’intervienne. L’un des mentonnais a témoigné pour Actu Foot : « Des gens cagoulés nous menaçaient avec des couteaux, je me suis vu mourir. » …

QF pour SOFOOT.com