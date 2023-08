Un criminel recherché depuis 11 ans retrouvé à cause de sa passion pour le Napoli

Si c’est un vrai tifoso , il dira que ça valait le coup.

Cela faisait plus d’une décennie que la police attendait qu’il fasse un faux-pas. Et ce jour est arrivé grâce au Napoli. Les forces de l’ordre ont annoncé ce samedi avoir arrêté Vincenzo La Porta, 60 ans, du clan Contini, considéré comme proche de la fameuse Camorra , une mafia napolitaine. Comment ? « Ce qui l’a trahi, c’est sa passion du football et de Naples » , a précisé la police. Le criminel, condamné par contumace à 14 ans de prison en 2012 pour son rôle dans un groupe spécialisé en évasion fiscale et fraude, a été vu en train de célébrer le premier Scudetto du Napoli en 33 ans.…

LT pour SOFOOT.com