Un courrier met 7 ans pour arriver? dans la même ville

Sept ans, soit approximativement 2 556 jours, 61 344 heures ou encore 3 680 640 minutes. C'est le temps qu'il aura fallu à une lettre envoyée de Gap, commune d'environ 41 000 habitants dans le département des Hautes-Alpes, pour arriver à? Gap. Comme le rapporte ce lundi 18 novembre le site dici.fr, il s'agit bien d'un courrier envoyé et reçu dans la même ville, et non pas à l'autre bout du monde. Le courrier s'est-il perdu ? A-t-il été oublié quelque part ? A-t-il été envoyé à l'autre bout du monde par erreur avant de revenir à la source ? Comment un tel phénomène est-il possible ? Les questions sont nombreuses.Le média local qui rapporte cet étonnant constat ne dévoile que peu d'informations complémentaires permettant d'expliquer ce fait divers. Seule autre information, on sait qu'il s'agissait d'un courrier personnel envoyé en août 2012 et plus particulièrement d'un mot de condoléances adressé après le décès et les obsèques d'un proche de la destinataire. À l'heure des e-mails, des SMS et autres messageries instantanées, l'histoire paraît incroyable.Lire aussi Savoie : 50 ans après, elle reçoit enfin une carte postaleLa Poste en pleine mutationFace aux nouveaux moyens de communication, La Poste voit son activité historique de distribution du courrier diminuer, année après année. Contrainte de se diversifier, La Poste brille désormais dans d'autres secteurs. Par exemple, elle ?uvre désormais dans les services de...