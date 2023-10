information fournie par So Foot • 04/10/2023 à 21:55

Un contrôleur de train chambre Arsenal après la victoire de Lens

Le chicotage se poursuit même dans le train.

Bollaert-Delelis a retrouvé la Ligue des champions avec fracas mardi soir. Devant son public, le RC Lens s’est offert un succès de prestige contre Arsenal, vice-champion d’Angleterre (2-1). La victoire a été célébrée comme il se doit par les supporters sang et or, et l’euphorie n’est pas tout de suite retombée dans le Nord. La preuve avec cette anecdote, relayée par La Voix du Nord : un contrôleur de la SNCF a adressé un petit clin d’œil au match ce mercredi. À l’approche de la gare de Lens, il a pris le micro pour annoncer l’arrêt à venir du train d’une manière un peu particulière : « Mesdames, messieurs, prochain arrêt la gare de la défaite d’Arsenal, gare de Lens, prochain arrêt. » …

QB pour SOFOOT.com