Un conseiller de Joan Laporta dézingue Ousmane Dembélé

Laver son linge sale en public.

En attirant Ousmane Dembélé, le Paris Saint-Germain a sans doute réalisé l’un des plus gros coups de ce mercato. En revanche, Barcelone a de quoi tirer la tronche d’avoir perdu un joueur si important pour « seulement » 50 millions d’euros. Dans une interview à Sport , Enric Masip, conseiller de Joan Laporta, a mis quelques scuds à son ancien joueur. « J’aime les bons joueurs, mais je préfère les joueurs loyaux. Si un joueur a les deux, c’est l’idéal » , a-t-il envoyé. Il affirme préférer « un joueur qui me donne un sept ou un huit à un joueur qui me donne un dix et qui, deux jours plus tard, va dans une autre équipe pour gagner plus » .…

LT pour SOFOOT.com