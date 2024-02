information fournie par So Foot • 29/02/2024 à 12:25

Un coach de League One pourrait prendre la suite de Klopp

Le Stevie show pourrait enflammer Anfield.

Jürgen​ Klopp a annoncé le 26 janvier dernier qu’il quittera le poste d’entraîneur de Liverpool à la fin de saison, soit près de neuf ans après avoir débarqué sur les bords de la Mersey. L’Allemand qui laissera un grand vide au sein du club anglais et dans le cœur des supporters ne pourra plus partager sa joie si communicative avec les fans des Reds au sortir des matchs victorieux dans l’antre d’Anfield, pour le plus grand malheur des Kopites .…

JBC pour SOFOOT.com