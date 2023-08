information fournie par So Foot • 29/08/2023 à 19:19

Un coach d'Eredivisie prend déjà la porte après trois journées

Pas le temps d’attendre.

Le FC Utrecht a lancé sa saison de la pire des manières. Battus par le PSV (2-0), Heerenveen (0-2) et Zwolle (1-0), les Rouge et Blanc ont perdu leurs trois premiers matchs d’Eredivisie, sans marquer le moindre but. Leur entraîneur Michael Silberbauer n’a pas résisté à cette entame ratée : ce mardi, le club a indiqué que le contrat du Danois avait été résilié d’un commun accord. Nommé il y a huit mois, Silberbauer avait mené son équipe à la septième place du championnat la saison passée.…

QB pour SOFOOT.com