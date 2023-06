Un club amateur présente ses maillots en mode Ligue des champions

Un Armor de maillot.

L’AS Pleubian-Pleumeur, dans les Côtes-d’Armor, a décidé de sortir une vidéo digne du Real Madrid ou du Bayern Munich pour présenter ses nouveaux maillots. Musique de motivation et mise en scène soignée, la réalisation laisse également la part belle aux sponsors locaux, entre poissonneries, bar et entreprise de rénovation. Équipé par Puma, le club de Départemental 1 s’offre ainsi un maillot domicile vert et noir, et une tunique extérieure jaune. Réalisé sur la plage de Pors Rand, façon marque de luxe, un shooting photo a également offert de jolis clichés aux Bretons.…

TJ pour SOFOOT.com