Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un civil tué accidentellement par l'armée française au Mali Reuters • 01/09/2020 à 19:42









PARIS (Reuters) - L'armée française a tué accidentellement mardi un civil dans le nord-est du Mali en effectuant des tirs de sommation contre un bus qui circulait à vive allure en sens inverse d'un convoi de la force Barkhane, a-t-on appris auprès de l'état-major. L'incident s'est produit à une cinquantaine de kilomètres à l'est de Gao. Trois passagers ont été touchés par des ricochets des tirs de sommation, dont un mortellement, a précisé l'état-major. (Tangi Salaün, édité par Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.