UN CAS D'ESB ATYPIQUE DÉTECTÉ EN SUISSE PARIS (Reuters) - Un cas d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) atypique, a été détecté dans un élevage du centre de la Suisse, le premier depuis 2012 dans le pays, annonce mercredi l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE). L'animal malade, une vache de 13 ans, provenant d'une ferme du canton de Schwyz, a été abattu d'urgence le 23 janvier. Les tests effectués par la suite ont confirmé qu'il était porteur de la maladie, précise l'OIE, dont le siège est à Paris. L'ESB, communément appelée maladie de la vache folle, diagnostiquée pour la première fois en 1986 au Royaume-Uni, a entraîné une vaste crise sanitaire dans les années 1990. Des cas isolés d'ESB atypique, distincte de l'ESB "classique" et identifiée en 2004, apparaissent régulièrement à très faible fréquence, selon l'Anses, l'agence française de sécurité sanitaire. (Gus Trompiz, version française Jean-Stéphane Brosse)

