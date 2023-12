Un carton plein, et demain ?

LINZ,AUSTRIA,14.DEC.23 - SOCCER - UEFA Europa League, group stage, Linzer ASK vs Toulouse FC. Image shows the rejoicing of Toulouse.Photo: GEPA pictures/ Christian Moser - Photo by Icon sport

Les six clubs français engagés en coupes d’Europe cette saison ont franchi l’obstacle de la phase de groupes. C’est rare, et cela mérite d’être souligné. Même si le prochain rendez-vous, en février, en dira davantage sur l’état de santé du foot hexagonal.

Difficile de ne pas y voir un curieux paradoxe. Alors que la cuvée 2022-2023 avait été sacrément rafraîchissante à bien des égards, force est de constater que la Ligue 1 n’est pas très emballante à suivre cette saison. Entre des matchs rarement spectaculaires – voire carrément soporifiques –, des projets de jeu peu lisibles et des grosses écuries en deçà du rendement attendu, les week-ends sont parfois bien tristes pour les observateurs assidus du championnat de France. Pas l’idéal, c’est vrai, alors que la LFP est encore à la recherche de diffuseurs pour le cycle 2024-2029. Dans ce contexte morose, on aurait pu craindre une bérézina sur la scène européenne. Ça avait d’ailleurs très mal commencé, puisque l’Olympique de Marseille avait laissé filer le train de la Ligue des champions en chutant contre le Panathinaïkos dès le troisième tour préliminaire (0-1, 2-1, 3-5 TAB). Pourtant, les six clubs français engagés en coupes d’Europe ont tous, sans exception, franchi l’obstacle des poules. Et c’est tout sauf anecdotique : depuis la réforme de 2009 (Coupe de l’UEFA transformée en Ligue Europa, fin de la Coupe Intertoto), les formations hexagonales n’avaient signé un carton plein qu’une seule fois. C’était il y a deux ans, en 2021-2022.

Les revenants à pleines dents, les habitués ont fait le boulot

Cette situation est d’autant plus remarquable que deux clubs faisaient leur retour sous les projecteurs continentaux depuis des lustres, à savoir Lens et Toulouse. Certains prédisaient le pire au Racing, chamboulé au mercato et auteur d’un démarrage poussif en Ligue 1. Dans une poule de C1 plutôt dense, les Sang et Or ont toutefois vaillamment défendu leurs chances et si l’on peut regretter qu’ils n’aient pas un peu mieux négocié leurs deux confrontations face au PSV (un point pris sur six), on doit les féliciter d’avoir sécurisé la troisième place avec autorité, ce qui leur permet d’être reversés en barrages de Ligue Europa. Ils y retrouveront les Violets, englués dans le bas de tableau en championnat, mais admirables de courage et d’abnégation en C3. Surtout, Lensois et Toulousains ont égayé l’automne européen du foot français en signant des exploits remarquables. Les premi

Par Raphaël Brosse pour SOFOOT.com