Un but zlatanesque et une clim’ à la dernière seconde : le PSG tombe à Milan en Youth League

Un but zlatanesque et une clim’ à la dernière seconde : le PSG tombe à Milan en Youth League

La sale journée des Parisiens continue.

Un très mauvais démarrage, une remontée et à l’arrivée un blizzard d’enfer. Les Titis parisiens sont passés par toutes les émotions ce mardi après-midi pour la 4 e journée de la phase de groupes de Youth League. Les Parisiens avaient bien mal débuté la rencontre, concédant l’ouverture du score dès la 8 e minute de jeu sur une tête de Clinton Nsiala-Makengo, avant d’encaisser un second but deux minutes plus tard sur un magnifique ciseau de Francesco Camarda (10 e ).…

CD pour SOFOOT.com