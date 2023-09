Un Bulka à part

Avec deux penaltys arrêtés, Marcin Bulka a été l'un des héros de la victoire arrachée par Nice à Monaco lors de la sixième journée de championnat. Le leader actuel de la Ligue 1 peut pour le moment être satisfait de sa gestion des gardiens, son portier numéro un semble parti pour réaliser une grande saison.

Il faut croire que l’arrivée de Salvatore Sirigu, ancien du Paris Saint-Germain et ultime recrue de Nice, lui a donné des ailes bien imposantes. À moins que ce soit la concurrence, qu’importe le nom qu’elle porte, qui fait pousser ses 199 centimètres. « Qu’on parle encore de numéro 1, numéro 2 ou numéro 3… Non. On est un groupe de gardiens, il y a quelqu’un qui joue et c’est un choix. Mais pendant la semaine, on est tous pareils, et c’est ça qui permet aux joueurs de grandir. Il y a Marcin qui joue, mais je dois le pousser » , déclarait l’Italien, juste après sa signature. Mais visiblement, Marcin Bulka a parfaitement entendu le message et compte bien continuer à faire exister la hiérarchie mise en place jusque-là.

Jamais deux (frappes arrêtées) sans trois

Car à Monaco, lors d’un derby du sud comptant pour la sixième journée de Ligue 1, Bulka aurait difficilement pu mieux faire. En 90 minutes, le gardien a tout simplement réussi à dégoûter l’ASM et un Folarin Balogun qui aurait préféré fêter sa première titularisation sous les couleurs de la Principauté d’une autre façon. Il faut dire que pour l’attaquant, le dernier rempart a rimé avec cauchemar : le Polonais a en effet stoppé ses deux penaltys, le premier au quart d’heure de jeu et le second à la 54 e minute. Et quand l’avant-centre a néanmoins cru tromper son ennemi dans le temps additionnel de la première période, c’est le poteau qui a sauvé ce dernier. Idem pour Wissam Ben Yedder, qui a fait trembler les filets… en position de hors-jeu.…

Par Florian Cadu pour SOFOOT.com