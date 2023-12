Un Brestois se blesse en célébrant un but

Quand on vous dit de pas aller sur le terrain…

Ce mercredi soir, le stade Francis-Le Blé a été le théâtre d’une intervention des pompiers peu après le 2ème but de Kamory Doumbia comme le rapporte Le Télégramme. Dans la foulée de l’ouverture du score à la 22ème minute du match opposant Brest à Lorient, le milieu finistérien inscrit un doublé créant le break en faveur de son équipe. En pleine euphorie, un supporter breton a voulu enjamber la barrière de sécurité de la tribune Kemper pour rejoindre la pelouse et fêter le but avec les joueurs rassemblés un peu plus loin.…

QF pour SOFOOT.com