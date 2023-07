Un Belge prend sa retraite à 22 ans

Retraite anticipée.

On connaissait la retraite à 64 ans, voici la retraite à 22 ans. Lars Dendoncker, le petit frère de Leander qui a déjà porté les couleurs de l’équipe nationale de Belgique, a été contraint de mettre un terme à sa carrière professionnelle. Comme il l’a annoncé sur son compte Instagram, le jeune joueur souffre de problèmes cardiaques qu’il préfère ne pas traîner plus longtemps sur les terrains de foot. « Enfant, je n’avais qu’un seul rêve : devenir footballeur professionnel , laisse-t-il entendre. Mais ma carrière professionnelle a malheureusement été très éphémère. En raison de mes problèmes cardiaques, j’ai décidé d’arrêter pour ma propre santé. Cette décision a été et restera la plus difficile à prendre. Mais il n’y a pas de retour en arrière possible, et je dois me tourner vers l’avenir. » …

AC pour SOFOOT.com