Un Australien s’offre un sublime immanquable

Le combo teinture-moustache ne pouvait pas rester impuni.

Ce samedi soir, le Sydney FC s’imposait sereinement sur la pelouse des Central Coast Mariner (1-3). Cette victoire acquise lors de la 16 e journée de A-League, la première division australienne, aurait cependant dû être plus large encore. Plus large en effet, puisque Patrick Wood a manqué une improbable occasion à la demi-heure de jeu. Profitant du mauvais contrôle du gardien adverse, Danny Vukovic, Wood s’est ainsi retrouvé seul, devant la ligne de but. Mais visiblement paniqué, il a eu la bonne idée de foirer son plat du pied, et de viser la gourde du portier, à défaut des filets.…

AB pour SOFOOT.com