Un arrêté pour empêcher la reprise des vols intérieurs abandonnés par Air France Reuters • 22/06/2020 à 09:53









UN ARRÊTÉ POUR EMPÊCHER LA REPRISE DES VOLS INTÉRIEURS ABANDONNÉS PAR AIR FRANCE PARIS (Reuters) - Le gouvernement va prendre un arrêté pour éviter que d'autres compagnies aériennes ne se positionnent sur les lignes intérieures dont Air France doit abandonner la desserte pour réduire son bilan carbone, en contrepartie des aides publiques dont elle a bénéficié. "Nous avons demandé, dans le cadre du plan de sauvetage (..) qu'Air France se retire des lignes (...) pour lesquelles il existe une alternative ferroviaire à moins de deux heures et demie (...) et il n'est évidemment pas envisageable que des opérateurs quels qu'ils soient - notamment low-cost - viennent s'y installer donc nous prendrons un arrêté (...) de manière à ce qu'il n'y ait pas effectivement ces effets de distorsion de concurrence", a expliqué lundi sur RTL Jean-Baptiste Djebbari, secrétaire d'Etat chargé des Transports. "Si on demande ça à Air France, ce n'est pas pour qu'une compagnie low-cost vienne mettre en place une liaison à la place d'Air France, c'est bien pour ça qu'on veut éviter que d'autres compagnies ne reprennent la place", a renchéri sur BFMTV et RMC sa ministre de tutelle, Elisabeth Borne, chargée de la Transition écologique. Concernant le calendrier, Jean-Baptiste Djebbari a précisé que cet arrêté pourrait être pris "très rapidement", tandis que les concertations, notamment avec les régions, sur les lignes à supprimer, seraient lancées "au retour de l'été". (Myriam Rivet, édité par Henri-Pierre André)

