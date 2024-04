Un ancien éducateur haut-savoyard condamné à 10 ans de prison pour agressions sexuelles

Ce mardi 2 avril, après plus de seize heures d’audiences, le tribunal correctionnel d’Annecy a rendu son verdict concernant la condamnation de deux anciens éducateurs de l’US Pringy. Comme le rapporte L’Équipe , Vincent C., « prédateur sexuel » récidiviste de 57 ans, écope de 10 ans de prison. L’ancien président du club, Alain B., purgera lui une peine de 6 mois avec sursis pour complicité. Le journal Le Dauphiné libéré confirme que le jugement des deux hommes intervient après le premier des trois reports datant de juin 2023.

Vincent C. est notamment accusé d’attouchements sur plusieurs mineurs de moins de 15 ans, avec huit cas potentiellement recensés. L’une des victimes, la seule officiellement reconnue et âgée de 12 ans au moment des faits, a livré son témoignage au tribunal et raconte les sévices qu’il a subis le dimanche 29 mai 2022 lors d’un voyage en car, sur le retour d’un tournoi en Vendée, organisé par le mis en cause. « Quand il a cru que je dormais, il a mis sa main dans mon pantalon, puis dans mon caleçon , raconte l’adolescent. Il a caressé mon sexe et mes fesses. Je me disais “Lève-toi, lève-toi”, mais je n’y arrivais pas. » …

AD pour SOFOOT.com