Un ancien du centre de formation de Montpellier décède à seulement 20 ans

Ancien pensionnaire du centre de formation de Montpellier, Mickaël Virad est décédé tragiquement ce mardi. Victime d’un arrêt cardiaque en 2019, il avait été placé dans un état végétatif depuis. À seulement 20 ans, le jeune gardien de but a disparu après de longs mois de souffrance pour ses proches. Le club héraultais lui a rendu hommage dans un communiqué : « Le MHSC a eu la tristesse d’apprendre la perte de l’un de ses anciens jeunes joueurs du centre de formation, Mickaël Virad. Nos pensées vont vers ses parents et sa sœur Leïla, vers sa famille et ses amis, ses anciens coéquipiers et entraîneurs. »

EL pour SOFOOT.com