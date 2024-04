Un an après, Nabil Fekir marque enfin

Isco-Fekir en featuring.

Ce vendredi soir, le Betis et le Celta lançaient la 31 e journée de Liga, avec une victoire des Verdiblancos (2-1). Entre course pour l’Europe chez l’un et objectif maintien chez l’autre, cette opposition de style a tenu ses promesses jusqu’au bout. Jusqu’au cinq dernières minutes plus précisément. L’ouverture du score de Juan Miranda pour les Beticos (53 e ) a en effet laissé planer un certain suspense sur le Benito Villamarin, tant les Galiciens ont poussé pour égaliser. Il a lors fallu l’intervention du capitaine Nabil Fekir afin de faire le break et calmer les siens.…

AB pour SOFOOT.com