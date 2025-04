Un actif commercial loué par un acteur du fitness muscle le portefeuille de la SC ESG Tendances Pierre

information fournie par Swiss Life AM FR • 10/04/2025 à 10:46

SWISS LIFE AM

Situé en plein cœur de Strasbourg, cet actif commercial de 2 320 m² est entièrement loué à Basic Fit, un acteur reconnu dans le domaine du fitness. Avec cette acquisition, la SC ESG Tendances Pierre renforce sa diversification tout en restant fidèle à son approche visant à investir dans des actifs de qualité et des secteurs en croissance.

Un emplacement central et dynamique, prisé des jeunes actifs

Situé dans le quartier Poincaré, en plein centre-ville de Strasbourg, cet immeuble bénéficie d'une localisation privilégiée, à proximité immédiate de la gare et des transports en commun. Construit en 1952, il s'élève sur trois niveaux (sous-sol, rez-de-chaussée et premier étage) et s'insère dans un environnement dynamique, prisé des jeunes actifs. Un quartier vivant, bien desservi, avec de nombreux services qui facilitent la vie au quotidien.

Capitale européenne, Strasbourg allie dynamisme économique et attractivité. Réputée pour son cadre de vie exceptionnel, la ville affiche un pouvoir d'achat supérieur à la moyenne nationale et un marché immobilier solide*. Sa position stratégique en fait un pôle majeur pour les entreprises et les investisseurs, consolidant ainsi son rôle de hub économique en Europe.

Un bail sécurisé et un rendement attractif

Le local commercial de 2 320 m² est entièrement loué à “Basic Fit” dans le cadre d'un bail ferme de 12 ans, garantissant une visibilité à long terme et des revenus stables pour les porteurs de parts.

Avec un taux de rendement de 7,1 %**, cette acquisition s'inscrit parfaitement dans la stratégie d'investissement de la société civile ESG Tendances Pierre qui vise à anticiper les évolutions du marché et à investir dans l'immobilier de demain en ciblant les territoires urbains en forte croissance. Cette salle de sport, affiliée à une enseigne de renom, répond à l'accélération des besoins de services au cœur des centres villes.

Un locataire solide dans une industrie en plein essor

L'enseigne de salle de sport franco-néerlandaise occupe ce local commercial strasbourgeois depuis mars 2024. Créée en 2003 et implantée en France en 2014, “Basic Fit” est aujourd'hui la plus grande chaîne de salle de sport en France*** avec au total 682 points de vente. En 2023, l'enseigne s'est classée 4ème dans le Top 10 des enseignes au développement national les plus dynamiques, avec 81 nouvelles ouvertures sur l'année.

Le secteur du fitness connaît une forte croissance depuis plusieurs années, porté par une prise de conscience accrue des enjeux de santé et de bien-être de la population. “Basic Fit” incarne cette tendance avec une offre accessible et flexible, en parfaite adéquation avec le mode de vie moderne et actif du quartier de Poincaré.

« Avec cette nouvelle acquisition, la SC ESG Tendances Pierre poursuit en 2025 son développement en privilégiant les investissements en direct, tout en saisissant les opportunités offertes par des secteurs en forte expansion » conclut Julien Guillemet, Responsable de la Gestion des Fonds Grand Public chez Swiss Life Asset Managers France.

* Source : INSEE 2024

** Les investissements passés ne préjugent pas des investissements futurs. La valeur d'un investissement ainsi que les revenus qui en proviennent peuvent varier à la hausse comme à la baisse. Les rendements présentés se réfèrent à des simulations et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Ils ne constituent en aucun cas une promesse de rendement ou de performance du Fonds.

*** Source : étude XERFI, Le marché des salles de sport, Nov. 2024