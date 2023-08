information fournie par So Foot • 14/08/2023 à 10:38

Un accord a été trouvé entre le PSG et Al-Hilal pour Neymar

Clap de fin ?

Neymar à Al-Hilal, ce serait en très bonne voie. Selon L’Équipe , le Paris-SG et Al-Hilal se seraient mis d’accord sur le transfert de l’international brésilien. Le joueur aurait d’ores et déjà donné un accord de principe au club de Riyad pour un contrat de deux ans avec une année en option, toujours selon les informations du quotidien sportif français. Le montant de la transaction est estimé entre 80 et 100 millions d’euros.…

TM pour SOFOOT.com