Umut Bozok raconte sa mise au placard à Trabzonspor

Trabzonzon.

Passé de l’ESTAC à Kasımpaşa à l’été 2021, Umut Bozok avait terminé meilleur buteur de Süper Lig (20 pions en 38 parties) dès sa première saison dans son pays d’origine. Transféré à Trabzonspor dans la foulée, l’ancien attaquant de Nîmes et Lorient y avait réalisé un exercice 2022-2023 moins transcendant (10 caramels en 37 rencontres toutes compétitions confondues), mais ne savait pas qu’il connaîtrait une saison 2023-2024 aussi épouvantable : après quatre rencontres en début de saison, le buteur a tout simplement été mis au placard. « Après mon arrivée, à l’été 2022, tout s’est bien passé , témoigne-t-il dans L’Équipe . J’ai joué et marqué, avec Abdullah Avci, alors entraîneur. Mais le club a signé Maxi Gómez de Valence après moi et je n’ai pas enchaîné. […] Quand le Croate Nenad Bjelica a remplacé Avci (le 18 avril 2023) , les cartes ont été redistribuées et j’ai rejoué. J’ai redémarré cette saison comme titulaire. À l’image de l’équipe, je n’ai pas été transcendant, Bjelica a été limogé à son tour et Avci est revenu (le 11 octobre) . Je me suis retrouvé sur le banc, puis carrément écarté du groupe professionnel. » …

JB pour SOFOOT.com