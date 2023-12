Ultras solidaires

En France comme ailleurs, le mouvement ultra ne peut pas se résumer à la violence, aux incidents et aux interdictions de déplacement. À l'approche des fêtes, les groupes de supporters se distinguent aussi par leurs actions caritatives, symbolisant la place de la solidarité dans cette culture et l'importance du lien social et de l'attache locale.

Ces derniers temps, et le plus souvent, les supporters font surtout parler d’eux pour des débordements, dans les stades ou en dehors, et les multiples interdictions de déplacement qu’ils subissent. Ce week-end, cinq des neufs matchs de Ligue 1 (Le Havre-Nice, Lens-Reims, Nantes-Brest, Toulouse-Rennes et Lille-PSG) étaient concernés par un arrêté ministériel paru dans le Journal officiel en milieu de semaine, avant que l’ANS ne fasse suspendre trois d’entre eux par le Conseil d’État. Ces décisions interviennent dans un contexte particulier, marqué par la mort d’un ultra de la Brigade Loire en marge de la rencontre entre Nantes et Nice à la Beaujoire le 2 décembre dernier. Au-delà de ces incidents à répétition, qu’il n’est pas question de nier ou de minimiser, les ultras ne sont pas seulement des personnes vêtues de noir adeptes de bières et de bagarres. « Les hooligans, ils se battent et point barre, ce sont des mauvais garçons et ils assument. Chez les ultras, il y a une dimension ambivalente , présente Nicolas Hourcade, sociologue spécialiste de la question des supporters. Ce qui fait la difficulté de l’image des ultras, c’est qu’ils peuvent à la fois avoir des comportement très positifs et très négatifs. »

Collectes, dons et bonnes actions

Dans le positif, dont on parle peut-être moins dans les médias et dans les débats, il y a la fibre sociale inhérente au mouvement ultra. Dans le local du Roazhon Celtic Kop, le principal groupe de supporters du Stade rennais, à un peu plus de deux heures du coup d’envoi de Rennes-Monaco, une douzaine de cartons sont remplis de peluches, un livre Tom-Tom et Nana , des jeux de société, une figurine Harry Potter, des petits bolides… Tout ce qui renvoie à l’enfance et à ses souvenirs. Le résultat d’une collecte de jouets neufs lancée par les ultras rennais pour les enfants hospitalisés, avec l’idée de donner les fruits de la récolte à cinq associations locales pour une redistribution pendant les fêtes. « On voulait faire une action pour Noël avec la volonté de rechercher des associations du coin pour que ça re

Par Clément Gavard, à Rennes pour SOFOOT.com