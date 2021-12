Ultradroite : Gérald Darmanin a "engagé" la procédure de dissolution contre le groupuscule des Zouaves

Une cinquantaine de membres supposés du groupe ont participé au meeting d'Éric Zemmour à Villepinte, le 5 décembre.

Ils sont soupçonnés d'être impliqués dans les violences commises le 5 décembre lors du meeting d'Éric Zemmour à Villepinte. Le groupuscule d'ultradroite Les Zouaves est visé par une procédure de dissolution engagée par Gérald Darmanin, a annoncé ce dernier dimanche 12 décembre.

Les Zouaves sont soupçonnés d'être impliqués dans les violences commises lors du metting d'Éric Zemmour à Villepinte. ( AFP / COLIN BERTIER )

"J'ai engagé la procédure de dissolution de ce groupement de fait que sont les Zouaves qui est un groupe de personnes qui vient soit du GUD (ancien syndicat étudiant d'extrême droite, NDLR) soit d' Action française , c'est-à-dire de mouvements d'ultradroite bien connus", a déclaré le ministre de l'Intérieur au Grand Jury RTL-LCI-Le Figaro .

"Nous avons enclenché cette procédure, il y aura un contradictoire comme à chaque fois que j'ai fait cela, je l'ai fait pour Génération identitaire", a rappelé Gérald Darmanin. "Si le contradictoire nous donne raison, en tout cas si nous pensons que nous avons raison, nous irons dissoudre ce groupement de fait en Conseil des ministres et le Conseil d'État, une nouvelle fois je l’espère, nous donnera raison", a-t-il poursuivi.

Le ministre de l'Intérieur a également rappelé les dissolutions prononcées contre "les groupuscules islamistes", citant le CCIF, BarakyCity et le collectif Cheikh Yassine , dans le sillage de l'assassinat de Samuel Paty en octobre 2020.

Liés au "gilets jaunes"

Le 5 décembre, lors du premier meeting de campagne du candidat Éric Zemmour à Villepinte, plusieurs militants de SOS Racisme, qui avaient exhibé des T-shirts "Non au racisme", avaient été agressés à coups de poings et de jets de chaises par des soutiens du polémiste. Une cinquantaine de personnes, identifiées par les forces de l'ordre comme appartenant aux Zouaves, ont pris la pose à la sortie du meeting pour une photo, en scandant "On est chez nous", selon une journaliste.

"Un des agresseurs est une personne qui est membre des Zouaves Paris (...). Il a été reconnu par une personne de la sphère militante", a déclaré le président de SOS Racisme Dominique Sopo.

Le groupuscule a également été mis en cause dans des violences commises lors des manifestations des "gilets jaunes" le 1er décembre 2018 à Paris et dans l'attaque d'un bar de la mouvance antifasciste dans le quartier de Ménilmontant en juin 2020.