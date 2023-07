Uli Hoeness : « Harry Kane a expliqué que sa décision était prise »

Kane agite la Bavière.

Alors qu’il ne lui reste plus qu’un an de contrat avec Tottenham, Harry Kane pourrait prendre un virage important dans sa carrière en rejoignant le Bayern Munich. Les rumeurs mercato font état d’intérêts réciproques depuis un moment déjà et, si Thomas Tuchel s’est refusé à tout commentaire, Uli Hoeness a été bien plus prolixe. « Il (Harry Kane, ndlr) a très clairement expliqué que sa décision était prise, a souligné le président d’honneur du FCB auprès de Sport1. Si cela ne bouge pas, il viendra. Tottenham devra s’incliner et Levy devra nous donner son prix. »…

RB pour SOFOOT.com