Ukraine : "Nous n'avons pas déclaré la guerre à la Russie!", lance Florence Parly

La ministre des Armées a répété l'objectif de parvenir à un "cessez-le-feu" et rejeté l'hypothèse d'un conflit frontal entre forces françaises et russes.

Florence Parly, le 16 septembre 2021, à Paris ( AFP / LUDOVIC MARIN )

"Nous n'avons pas déclaré la guerre à Russie !". Au lendemain de l'allocution d'Emmanuel Macron, au cours de laquelle le chef de l'Etat a promis de "répondre sans faiblesse" à "l'agression" commise par l'armée russe en Ukraine, Florence Parly a déclaré qu'aucun des Etats ne souhaitaient partir en guerre contre la Russie, dont elle a rappelé le statut de puissance nucléaire.

"Je ne pense pas qu'il y ait dans aucun des pays européens ou les Etats-Unis une volonté d'entrer en guerre contre la Russie. Ce que nous voulons, c'est mettre un terme à cette invasion terrible, vaste, beaucoup plus ambitieuse que la simple annexion des territoires 'contestés'", a affirmé la ministre des Armées, à l'antenne de RTL , vendredi 25 février. "Notre objectif est de parvenir à un cessez-le-feu le plus rapidement possible pour mettre un terme à ces violences inacceptables. C'est ce qu'aucun pays ne souhaite. C'est ce que les Etats-Unis refusent eux aussi, et pour des raisons que j'ai expliquées : c'est que nous sommes face à face avec une puissance nucléaire" , a t-elle ajouté.

Premier contact avec Poutine depuis le début de l'offensive

La ministre a en outre rappelé les efforts diplomatiques de la France. "La dissuasion, nous l'avons tentée par toutes les voies et nous continuons de le faire. Le dialogue avec le président Poutine n'a pas été totalement rompu. Le président de la République ainsi que d'autres chefs d'État ont mené depuis des semaines des discussions pour tenter de convaincre le président Poutine que la voie militaire n'était pas la bonne", a t-elle afirmé.

Carte de l'Ukraine localisant les principales villes où des explosions et frappes ont été recensées, et les régions où les forces russes sont entrées, selon les gardes-frontières ukrainiens et l'institut Rochan Consulting, au 24 février à 18h GMT ( AFP / )

Jeudi soir, Vladimir Poutine et Emmanuel Macron ont eu un échange téléphonique "sérieux et franc" au sujet de l'opération militaire lancée par Moscou en Ukraine, a rapporté le Kremlin. Il s'agit du premier contact téléphonique connu entre Vladimir Poutine et un dirigeant occidental depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie jeudi matin. Les deux dirigeants "ont eu un échange de points de vue sérieux et franc au sujet de la situation autour de l'Ukraine", a déclaré le Kremlin dans un communiqué publié à l'issue de cet entretien organisé, selon la présidence française, "à l'initiative de la partie française".

Lors de sa conversation avec son homologue français, Vladimir Poutine "a donné une explication détaillée sur les raisons et les circonstances de la décision de mener une opération militaire spéciale" en Ukraine, a ajouté le Kremlin. Selon une source au sein de la présidence française, Emmanuel Macron a "exigé l'arrêt immédiat" de l'offensive russe en Ukraine "en rappelant que la Russie s'exposait à des sanctions massives".