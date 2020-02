Ukraine : le président Zelensky veut lui aussi son mur

Il a lancé l'idée lors d'un talk-show à la télévision. À la question de savoir ce qu'il ferait si la guerre dans le Donbass s'éternisait, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, 42 ans, a suggéré une solution : construire un mur. Une clôture semblable à celle édifiée par les États-Unis le long de la frontière mexicaine ou par Israël en Cisjordanie. « Le Donbass deviendrait un autre territoire qui ne serait plus considéré comme le nôtre », a précisé Zelensky sur la chaîne 1+1, « juste une zone non reconnue par la communauté internationale et occupée par des miliciens ». Et d'ajouter : « Il faudrait auparavant accueillir chez nous tous ceux qui souhaitent quitter la région. »Coup de bluff ? Possible. Mais l'origine du projet revient à Andriy Yermak, le plus proche conseiller du président, auparavant son avocat lorsque Zelensky jouait la comédie dans des séries télévisées. Un homme de confiance qui est désormais de toutes les négociations internationales. « Ça pourrait être un plan B », a-t-il d'ailleurs reconnu lors d'une visite à Londres.Lire aussi L'oligarque ukrainien qui en sait beaucoup?Un plan B néanmoins semé d'embûches. Car si la Russie attise depuis 2014 le conflit dans l'est de l'Ukraine en y dépêchant ses tanks et ses conseillers auprès des séparatistes, elle n'a pas forcément intérêt à laisser s'établir un secteur étanche qu'elle devra financer indéfiniment. Surtout, plutôt que de...