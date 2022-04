Ukraine : l'UE et les Etats-Unis veulent de nouvelles sanctions contre la Russie dès cette semaine

Le haut représentant de l'UE Josep Borrell et le président français Emmanuel Macron. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Des discussions sont en cours entre Occidentaux au sujet de nouvelles sanctions contre la Russie qui seraient annoncées dès cette semaine.

Les exactions à Boutcha, en Ukraine, ont ému partout dans le monde. Lundi 4 avril, le conseiller à la Sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan a annoncé que les Etats-Unis et leurs alliés veulent annoncer "cette semaine" de nouvelles sanctions économiques contre la Russie, tandis que l'Ukraine recevra plus d'assistance militaire. Et ce alors que, selon lui, la Russie a changé de stratégie militaire et va désormais "concentrer son offensive" en particulier sur l'est de l'Ukraine.

Le haut conseiller du président américain a indiqué que les discussions entre Occidentaux à l'heure actuelle portaient notamment sur de possibles mesures "en lien avec l'énergie", sujet très sensible pour les Européens, qui sont très dépendants du gaz russe. Jake Sullivan a insisté sur la recherche de "consensus" avec l'Union européenne, qui de son côté discute en "urgence" de nouvelles sanctions contre Moscou.

Il a par ailleurs promis "d'autres annonces d'assistance militaire supplémentaire dans les prochains jours" pour l'Ukraine, sans plus de précisions, notant que les équipements destinés à l'armée ukrainienne pouvaient provenir des Etats-Unis eux-mêmes ou être acheminés depuis d'autres pays.

Le conseiller à la Sécurité nationale de Joe Biden a par ailleurs assuré que la Russie "est en train de repositionner ses forces pour concentrer son offensive sur l'est et des parties du sud de l'Ukraine". "La Russie a essayé de soumettre toute l'Ukraine et a échoué", a-t-il jugé, estimant que cette nouvelle phase de l'offensive militaire russe "pourrait durer des mois ou plus".

Jake Sullivan a toutefois précisé que, selon Washington, "Moscou va continuer les frappes aériennes et les tirs de missiles sur le reste du pays pour causer des dégâts militaires et économiques et aussi, clairement, pour semer la terreur". Comme le président américain Joe Biden il y a quelques heures, il a appelé à enquêter sur des "crimes de guerre" de la Russie en Ukraine.

Il a indiqué que la Cour pénale internationale - dont les Etats-Unis ne font pas partie - était "l'un des lieux" où des crimes de guerre avaient été jugés mais a estimé qu'il existait aussi "d'autres mécanismes."

Jake Sullivan a par ailleurs déclaré : "Nous avons vu des atrocités, nous avons vu des crimes de guerre, nous n'avons pas vu jusqu'ici un niveau d'attaque de la vie du peuple ukrainien qui atteigne le niveau du génocide. Mais c'est quelque chose que nous continuons à surveiller."

L'UE veut un nouveau paquet de sanctions "mercredi ou jeudi"

De son côté, l'Union européenne discute en "urgence" de nouvelles sanctions contre Moscou, réclamées notamment par Paris et Berlin, selon le haut représentant de l'UE Josep Borrell lundi. "Il y a un travail intense en cours sur les sanctions avec l'espoir de faire adopter un nouveau paquet mercredi ou jeudi" au cours d'une réunion des ambassadeurs des Etats membres à Bruxelles, a confié un diplomate européen.

L'unanimité des Vingt-Sept est nécessaire pour l'adoption de nouvelles mesures. Si un consensus est trouvé au cours de la réunion des ambassadeurs, il devra ensuite être validé par les capitales. Une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'UE est programmée le lundi 11 avril à Luxembourg et un sommet européen extraordinaire consacré au conflit en Ukraine, à la situation économique et à la Défense européenne est prévu "fin mai-début juin", ont indiqué les services de Josep Borrell.

Le président français Emmanuel Macron a évoqué lundi des sanctions individuelles et des mesures sur "le charbon et le pétrole", mais il n'a pas mentionné les achats de gaz, sujet de division entre les Européens. L'Allemagne et l'Autriche ont exclu lundi des sanctions contre le secteur gazier russe. "Depuis le début, le Président utilise tous les instruments disponibles pour que le Président Poutine cesse la guerre : sanctions massives, soutien à l'Ukraine, exigences présentées directement au Président Poutine lors de leurs appels. Il est important que Poutine sache nos exigences et ce qu'il en coûte de ne pas y répondre", a expliqué l'Elysée lundi.

"Notre détermination est totale à sanctionner les exactions de cette guerre (...) Nous sommes pour un nouveau train de sanctions comprenant l'embargo sur le pétrole et le charbon. Cela se décide au niveau européen et sera discuté à Bruxelles lors du Coreper (Comité des représentants permanents) de mercredi", a précisé l'Elysée.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé les forces russes d’avoir tué des civils à Boutcha, mais le Kremlin a démenti toute responsabilité et affirmé que les images avaient été fabriquées par Kiev.

Ce mardi 5 avril sur RFI , le secrétaire d''Etat français aux Affaires européennes, Clément Beaune, a rappelé la nécessité de "dialogue" avec la Russie. "Ce n'est pas parce qu'on discute avec monsieur (Vladimir) Poutine qu'on a la moindre illusion sur monsieur Poutine, qu'on le dégage d'une quelconque responsabilité face à ces horreurs", a-t-il précisé. "La responsabilité de la France, notamment en présidence de l'Union européenne (...) c'est de saisir ce mince espoir de dialogue", a continué Clément Beaune.

"Notre politique vis-à-vis de la Russie c'est d'abord les sanctions, d'abord la fermeté, d'abord la solidarité aussi avec l'Ukraine, mais à côté de tout ça, sans aucune naïveté, sans aucune complaisance" il faut saisir "chaque chance (...) de construire pour l'avenir, le plus vite possible, un cessez-le-feu et peut-être la paix", a-t-il ajouté.