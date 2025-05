Ukraine: attaque record de drones russes, une femme tuée près de Kiev

information fournie par AFP • 18.05.2025 • 11:50 •

Après trois mois de campagne, les plus de 120.000 adhérents des Républicains départagent dimanche les deux candidats à la présidence de leur parti, Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez, une élection interne qui pourrait propulser le vainqueur dans la course à l'Elysée. ... Lire la suite