information fournie par So Foot • 21/11/2023 à 19:23

Ugarte regrette son geste envers Rodrigo De Paul : « Quand je l’ai revu, je voulais me tuer »

La prochaine fois, il ne recommencera pas.

Avec un retour anticipé à Paris, puisqu’il est suspendu contre la Bolivie cette nuit pour accumulation de cartons jaunes, Manuel Ugarte est attendu sur les pelouses françaises dès vendredi pour le choc de la 13 e journée de Ligue 1. Dans un entretien accordé au média uruguayen Sport890 , le milieu de terrain est toutefois revenu sur son geste obscène lors du match entre l’Uruguay et l’Argentine. « Quand on m’a dit qu’un de mes gestes était devenu viral, je ne comprenais pas , a-t-il déclaré. Quand je l’ai revu, je voulais me tuer. Ce n’est pas bien. » …

JF pour SOFOOT.com