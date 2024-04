UE: le marché automobile se contracte en mars, la part des électriques aussi

( AFP / MARCO BERTORELLO )

Les immatriculations européennes de voitures neuves ont connu leur premier repli de l'année en mars, tandis que la part de marché des automobiles électriques est restée inférieure à celle de toute l'année 2023, selon des chiffres officiels publiés jeudi.

Quelque 1,03 million de nouvelles voitures particulières ont été mises en circulation le mois dernier dans l'Union européenne, une chute de 5,2% sur un an, a précisé l'Association européenne des constructeurs automobiles (ACEA) dans sa livraison mensuelle de statistiques.

Grâce à un bon début d'année, le marché évolue néanmoins dans le vert (+4,4%) de janvier à mars par rapport au premier trimestre 2023, selon la même source.

Cette tendance a été tirée par les pays les plus peuplés de l'Union: la France et l'Italie ont enregistré une croissance des immatriculations de 5,7%, l'Allemagne de 4,2% et l'Espagne de 3,1% depuis le début de l'année.

Alors que l'UE a prévu d'interdire la vente de voitures thermiques à l'horizon 2035, le rythme de hausse des ventes de voitures électriques s'est affaibli ces derniers mois. En mars, 13% des automobiles immatriculées étaient électriques, un léger mieux par rapport aux 12% de février, mais moins bien que les 14,6% de toute l'année 2023.

L'Allemagne a contribué à ce marasme, les immatriculations d'électriques y ayant plongé de 28,9% le mois dernier.

Alors que les voitures thermiques (essence et diesel) ont elles aussi perdu du terrain, ce sont les hybrides non rechargeables qui ont tiré leur épingle du jeu, avec une hausse de 12,6% de leurs immatriculations le mois dernier, leur permettant d'atteindre 29% du marché contre 24,4% en mars 2023, a noté l'ACEA.

Au cours du premier trimestre, le groupe Volkswagen (dont VW, Audi, Skoda), a comme d'habitude régné sur les immatriculations, mais sa part du marché européen a reculé de 0,8 point à 24,9%. Stellantis (Peugeot, Citroën, Fiat) a aussi perdu du terrain à 18,9% de part de marché (-0,4 pt) tout comme le groupe Renault (10,3%, -0,5 pt).

Toyota a en revanche démarré l'année en trombe avec des immatriculations en hausse de 17,5% sur un an, lui permettant de bondir à 8,1% du marché (+1,1 pt). Une performance cohérente avec la demande pour les hybrides dont le groupe japonais est le spécialiste historique.

Dans la suite du tableau, les gagnants du premier trimestre sont Volvo, qui a vu ses immatriculations progresser de 39,4% sur un an, Nissan (+22,8%) et, sur des volumes faibles, Mitsubishi (+160,3%).