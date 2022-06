UE : Emmanuel Macron prêt à accueillir "le moment venu" les autorités pour une adhésion de la Macédoine du Nord

Le président français Emmanuel Macron. ( POOL / JULIEN DE ROSA )

En 2019, le président français Emmanuel Macron avait mis son veto à l'ouverture des négociations d'adhésion avec la Macédoine du Nord et l'Albanie, estimant que les conditions n'étaient pas réunies pour un élargissement de l'UE à ces deux pays.

Vers une ouverture des négociations d'adhésion de Skopje à l'UE ? Lundi 6 juin, le président français Emmanuel Macron s'est dit prêtà accueillr à Paris, "le moment venu", les autorités de Bulgarie et de Macédoine du Nord en vue de la conclusion d'un accord bilatéral.

La France, qui assure la présidence tournante de l'UE jusqu'au 1er juillet, appuie "depuis plusieurs semaines" la recherche d’une solution au différend entre les deux pays, a rappelé l"Elysée à l'issue d'échanges avec le président bulgare Rumen Radev et le Premier ministre de Macédoine du Nord Dimitar Kovacevs.

Lors de ces échanges, Emmanuel Macron a fait part de son "plein soutien à un accord entre les deux pays, qui permettrait de contribuer aux relations de bon voisinage" et de "concrétiser la perspective européenne de la Macédoine du Nord".

Sofia bloque depuis novembre 2020 l'accession de la Macédoine du Nord à l'Union européenne à cause de contentieux liés à la langue et l'histoire. Avant ce blocage bulgare, la Macédoine du Nord avait été confrontée pendant des années au veto de la Grèce qui lui refusait l'appellation de Macédoine, également nom de sa province septentrionale, en y voyant une usurpation de son héritage historique. Athènes n'a levé son veto qu'en 2018 quand la mention "du Nord" a été ajoutée au nom du pays.

Cinq pays officiellement candidats à l'UE

Entre fin février et début mars, l’Ukraine, la Géorgie et la Moldavie ont successivement envoyé leur candidature d’adhésion à l’UE, dans la foulée de l'offensive russe en Ukraine. La Commission européenne doit rendre prochainement un avis sur la candidature ukrainienne. Celle-ci devra ensuite être acceptée à l’unanimité au sommet européen des 23 et 24 juin, ce qui ouvrira alors des négociations au long cours.

Anticipant le long processus d’intégration des pays candidats, Emmanuel Macron a proposé le 9 mai un accueil accéléré de l'Ukraine dans la famille européenne via la création d'une Communauté politique européenne.

Cinq pays sont actuellement officiellement candidats à l'UE, la Macédoine du Nord, le Monténégro, la Serbie, l'Albanie et la Turquie. En 2019, Emmanuel Macron avait mis son veto, avec deux autres Etats membres, à l'ouverture des négociations d'adhésion avec la Macédoine du Nord et l'Albanie, estimant que les conditions n'étaient pas réunies pour un élargissement de l'UE à ces deux pays.