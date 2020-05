Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Uber en discussions pour racheter le livreur de repas GrubHub Reuters • 12/05/2020 à 20:18









UBER EN DISCUSSIONS POUR RACHETER LE LIVREUR DE REPAS GRUBHUB (Reuters) - Uber Technologies est en discussions avancées pour racheter la société américaine de livraison de repas GrubHub par le biais d'une transaction en actions, a-t-on appris mardi de source proche du dossier. Les deux sociétés pourraient conclure un accord dans le courant du mois de mai, a rapporté Bloomberg News dans la journée, citant plusieurs sources au fait des négociations. L'action GrubHub prenait plus de 35% mardi en début d'après-midi à Wall Street, à 63,84 dollars. Uber gagnait près de 8% à 34,12 dollars. La capitalisation boursière de GrubHub se monte à environ 4,3 milliards de dollars, alors qu'Uber était valorisée à près de 55 milliards de dollars lundi à la clôture, selon les données de Refinitiv. Uber a dit ne pas avoir pour habitude de commenter les rumeurs et GrubHub a refusé de s'exprimer sur le sujet. Uber Eats, l'activité de livraison de repas à domicile d'Uber, a vu son chiffre d'affaires grimper de plus de 50% au premier trimestre sur un an, à 819 millions de dollars, à la faveur des restrictions de déplacements imposées dans de nombreux pays pour limiter la propagation du nouveau coronavirus. Uber Eats, qui offre ses services dans plus de 6.000 villes à travers le monde, plombe cependant le résultat d'Uber depuis son lancement en 2014. En janvier, Uber a vendu son activité de livraison de repas en Inde à son concurrent local Zomato. Le groupe a également mis fin début mai à ses opérations Uber Eats dans huit pays. Les activités de livraison de repas à domicile ont enregistré aux Etats-Unis une croissance de 24% au cours des trois premiers mois de l'année, selon les données du cabinet Second Measure. Uber Eats s'est adjugé environ 20% de part de marché, contre 28% pour GrubHub et ses filiales. (Greg Roumeliotis et Tina Bellon à New York et Akanksha Rana à Bangalore, version française Jean-Stéphane Brosse)

