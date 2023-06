information fournie par So Foot • 23/06/2023 à 00:00

Twitter croit savoir que Mbappé va signer au Real Madrid

Kylian Mbappé au Réal Madrid : dernier épisode du feuilleton de la saga en 58 saisons ?

Depuis quelques minutes, tout ce que Twitter contient comme comptes de foot s’excite sur le fait que le PSG et Fiorentino Pérez auraient trouvé un accord pour que l’attaquant français rejoigne le Real Madrid contre 200 millions et 50 de bonus soit, d’après une Texas Instrument 82, un total de 250 millions d’euros. C’est le compte PSG Community qui a lancé la rumeur ce jeudi soir, provoquant diverses réactions et des doutes sur sa fiabilité.…

PM pour SOFOOT.com